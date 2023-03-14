В бою за Украину погиб житель Черноморска Любомир Ткачук, светлая ему память

16 февраля в Черноморске прошла церемония военного ритуала похорон погибшего защитника из 35-й морской бригады Любомира Ткачука.

Как пишет паблик «Черноморск», он погиб 9 февраля во время боевого столкновения с силами противника в районе населённого пункта Угледар Донецкой области в результате вражеского артиллерийского обстрела.

До начала полномасштабного вторжения Любомир работал в Черноморском порту.

Как сообщала Одесса News, в феврале в тяжёлых боях за независимость Украины, проявив стойкость и мужество, погиб в Донецкой области житель Любашевской громады Одесской области, учитель Сергей Якубовский.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Черноморск/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod