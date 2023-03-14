Ядерный бомбардировщик США пролетел вдоль границы России: что известно

Американский ядерный бомбардировщик вместе с польскими истребителями пролетел вдоль границы России.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление вице-премьера Польши Мариуша Блащака в Twitter.

«Польские истребители снова сопровождали американский бомбардировщик B-52. Это важная часть упражнений по взаимодействию. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО», — говорится в сообщении.

Его курс маршрута отслеживал портал Flightradar, позволяющий в режиме реального времени наблюдать на карте за самолётами по всему миру. Он пролетел через страны Балтии, граничащие с границей РФ.

Отмечается, что в российских пабликах эта новость вызвала панику. Российские Telegram-каналы заявляют, что американский бомбардировщик B-52 Stratofortress якобы отрабатывал тренировочные полёты по пуску ракет по Санкт-Петербургу.

Как сообщала Одесса News, Министерство обороны США официально опубликовало список вооружений из нового, 33-го, пакета военной помощи для Украины на $400 млн.

Фото: Mblaszczak/Twitter

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