Дела партизанские: на Херсонщине подорваны железная дорога и коллаборант

На временно оккупированных Россией украинских территориях ширится партизанское движение.

Участники движения «Атеш» 12 марта сообщили, что за день до этого, 11 марта, партизаны «Атеш» успешно взорвали железнодорожное полотно между населёнными пунктами Абрикосовка и Раденск в Херсонской области.

В результате, как заявили партизаны, снабжение железнодорожным транспортом группировки российских захватчиков в Херсонской и Запорожской областях было прервано.

Подрыв участка железнодорожного пути украинскими партизанами на временно оккупированной территории Херсонской области является «репетицией» перед более масштабной акцией, — сказала глава объединённого пресс-центра сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк.

«Для того, чтобы совершить масштабную какую-то акцию, необходимо немного порепетировать. Кроме того, нужно осознавать, понимать и перенаправить действия врага на определённые направления для того, чтобы освободить для своих действий другие», – сказала она.

Кроме того, своими действиями партизаны помогают силам обороны Украины держать под контролем логистику врага, добавила спикер.

Это не первая известная акция движения «Атеш». 1 февраля партизаны сообщили о ликвидации двух офицеров Росгвардии во временно оккупированном Крыму, 10 февраля подорвали авто с оккупантами в Новой Каховке Херсонской области, ликвидировав двоих россиян.

13 марта стало известно о подрыве коллаборанта в Новой Каховке.

«В 12.10 13 марта на проспекте Победы возле кафе «Смачна країна» агент «Атеш» подорвал заместителя главы так называемой Новокаховской военной администрации возле его машины», – сказано в сообщении.

Отмечается, что никто из мирных жителей не пострадал.

«Ждём подтверждения об окончательной ликвидации, – говорится в сообщении. – В любом случае это станет напоминанием рашистам и их прислужникам, что мы не позволим безнаказанно бесчинствовать на украинской земле. Работы много, далее будет».

Для справки. Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях. Движение сопротивления также развито в Мариуполе Донецкой области. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе 1 ноября 2022 года отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

На временно оккупированном полуострове неизвестные повредили огромный флаг России, выложенный из камней, — сообщил Теlegram-канал «Крымский ветер».

Отмечается, что эта инсталляция была в селе Квитково Белгородского района Крыма.

«Недавно инсталляцию кто-то разобрал, испортил стоявший рядом шпиль флага. Движение сопротивления разрастается в Крыму», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области по информации местных партизан, появилась возможность поймать радиоволну украинского радио.

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