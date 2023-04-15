В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Брагаренко, светлая ему память

Защищая Украину от российских захватчиков, отдал свою жизнь 48-летний военнослужащий из Белгород-Днестровского Одесской области Олег Брагаренко.

Об этом сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровской районной государственной администрации.

Жизнь защитника Украины оборвалась 10 марта. Вблизи населённого пункта Курдюмовка Донецкой области он получил несовместимые с жизнью ранения.

«Преданно пожертвовал собой и навсегда останется в наших сердцах»…, — говорится в сообщении.

18 марта в Белгород-Днестровском земляки провели Олега Брагаренко в последний путь с воинскими почестями.

Как сообщала Одесса News, защищая Украину от российских захватчиков, отдал свою жизнь житель села Молодёжное Великодолинской громады в Одесской области 30-летний Роман Скрипнюк.

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Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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