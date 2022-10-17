Глава Одесской ОВА встречается с религиозными деятелями

16 октября начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко провёл встречу с Главой и Отцом Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейшим Патриархом Святославом.

Как сообщает в Facebook пресс-служба Одесской облвоенадминистрации, сейчас в Одесской области две гуманитарные структуры, которые действуют от Греко-католической церкви Украины. Они объединяют международную диаспору украинцев для помощи пострадавшим от российского вторжения и занимаются информационной поддержкой для привлечения внимания всего мира к войне.

«Мы обсудили возможности для оказания помощи внутренне перемещённым лицам, в виде средств обогрева во время зимнего периода и продуктовых наборов. Блаженнейший Святослав подчеркнул, что сейчас всё мировое сообщество и возможности греко-католической церкви направлены на помощь украинскому народу в преодолении тяжёлых последствий войны» — отметил Максим Марченко.

Ранее глава ООВА встретился с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. Стороны обсудили межконфессиональные отношения и восстановление гражданской инфраструктуры, разрушенной в результате ракетных ударов российских захватчиков. Митрополит представил Максиму Марченко проект кафедрального собора Одесской епархии ПЦУ.

«Объединённые в единое целое, мы непременно добьёмся того, о чём все сейчас мечтаем: чтобы Украина победила и в нашей стране воцарился мир. А эта победа непременно будет, потому что мы отстаиваем правду, мы не стремимся к чужому, но до конца будем защищать свою, Богом данную украинскую землю. А мы знаем, что там, где правда – там всегда Бог, а где Бог – там всегда бывает победа!” – сказал Максим Марченко.

Как сообщала Одесса News, 14 октября начальник ООВА Максим Марченко принял участие в спецгашении марочного листа «Слава ВСУ!».

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