По Одесской области враг нанёс ракетный удар

Продолжая терроризировать южные регионы, 17 октября враг нанёс ракетный удар по Одесской области.

Об этом сообщает представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Отмечается, что с направления Чёрного моря, с самолёта Су-35, выпущена ракета Х-59, которой поражён один из объектов инфраструктуры области.

«Без человеческих жертв», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 17 октября с 03.30 до 06.50 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» сбиты пятнадцать дронов: шесть над Одесской областью и девять над Николаевской.

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