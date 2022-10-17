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По Одесской области враг нанёс ракетный удар

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Продолжая терроризировать южные регионы, 17 октября враг нанёс ракетный удар по Одесской области.

Об этом сообщает представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Отмечается, что с направления Чёрного моря, с самолёта Су-35, выпущена ракета Х-59, которой поражён один из объектов инфраструктуры области.

«Без человеческих жертв», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 17 октября с 03.30 до 06.50 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» сбиты пятнадцать дронов: шесть над Одесской областью и девять над Николаевской.

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