Сенатор Грэм: Если Зеленский реализует свой план, есть надежда на конец войны в 2025 году

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Президента США Джо Байдена разрешить Украине бить вглубь территории РФ западным оружием, чтобы вынудить Путина сесть за стол переговоров.

Как сообщает Голос Америки, об этом Грэм заявил после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Сенате.

“Президент Зеленский заявляет, что хочет закончить эту войну через переговоры. Единственный способ посадить РФ за стол – это ударить их сильнее, чем мы бьём по ним сегодня», – сказал сенатор журналистам.

Грэм добавил, что иметь разрешение на использование ракет большой дальности, чтобы бить по военным целям, является главным запросом украинского президента.

«Он верит, что если разбить эти российские базы (ракетные и военно-воздушные силы), с которых происходят атаки на его страну, это даст ему рычаг влияния, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Я тоже в это верю», — отметил Грэм.

По словам законодателя, никакие деньги не помогут, если не усилить способность Украины более эффективно вести борьбу с РФ.

«Поэтому, Президент Байден, если вы не позволите этого сейчас, Россия со временем обессилит Украину, производство оружия в РФ растёт, так что в долгосрочной перспективе отсутствие изменений в военной стратегии пойдёт на пользу России», — подчеркнул Грэм.

Он добавил, что кем бы ни был следующий президент США, «это будет он или она», если Байден позволит Украине начать поражать законные военные цели, чтобы оказывать давление на Путина, он окажет этому следующему президенту «большую услугу».

«Это Трамп или Харрис, они будут иметь определённые рычаги для прекращения этой войны», — подчеркнул сенатор-республиканец.

Если Украина приступит к реализации своего плана и сможет стрелять вглубь РФ, война в следующем году может завершиться победой Украины, — убеждён сенатор.

«Итак, Президент Байден, я знаю, вы хотите, чтобы Украина победила. Вы должны позволить Президенту Зеленскому реализовать этот план. У него есть план. У него есть конкретные военные цели. Если он сможет начать выполнять этот план, это даёт нам лучшую надежду в завершение этой войны в 2025 году”, – отметил законодатель.

На вопрос журналистов, может ли Путин прибегнуть к эскалации в случае обстрелов вглубь РФ западным оружием, сенатор ответил, что не стоит позволять российскому лидеру влиять на политику этой войны.

“Каждый раз, когда мы даём украинцам больше оборудования, Путин грозится. Если вы позволите Путину формировать политику, мы проигрываем. Не разрешайте ему делать политику. Изменение политики, которую я хочу, состоит в том, чтобы поразить законные военные цели, которые использует РФ, чтобы убивать гражданских лиц и терроризировать украинский народ”, – ответил он.

Грэм подчеркнул, что речь идёт только об обстрелах исключительно военных объектов в РФ, «мы не говорим о вторжении в Москву».

«Если вы будете продолжать политику сдерживания Украины, потому что обеспокоены эскалацией, то обречёте их на проигрыш», — добавил Грэм.

«Я надеюсь, что Украина продемонстрирует способность нанести удары по РФ таким образом, чтобы положить конец этой войне путём дипломатического урегулирования, и у последующего президента будут определённые рычаги влияния, когда придёт время», — подытожил сенатор-республиканец.

Грэм выразил надежду, что визит Зеленского в США завершится созданием новой стратегии, как завершить войну в Украине.

«Я надеюсь, что на этой неделе или в начале следующей он поедет, не только имея двухпартийную поддержку, чтобы продолжать бороться за Украину, но и поедет с новой стратегией, которая сделает завершение войны на выгодных условиях более вероятным. Если же он поедет и не будет никаких изменений в военной стратегии давления на Путина, я думаю, что это будет самая большая ошибка Президента Байдена”, – отметил Грэм.

Как сообщала Одесса News, Владимир Зеленский представил в США свой План победы Джо Байдену и Камиле Харрис.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy