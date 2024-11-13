В бою за Украину погиб житель Одесской области Кирилл Мягченко, светлая ему память

Сегодня вспоминаем погибшего на фронте 13 августа 2024 года жителя Арциза Одесской области Кирилла Мягченко.

Об этом сообщал глава Арцизской общины Сергей Парпуланский.

«Молодой, храбрый, надёжный друг и товарищ. Именно таким он останется в воспоминаниях близких, родных и собратьев», — говорится в сообщении.

Учился Кирилл в Арцизской школе №1. С начала введения военного положения в Украине он пошёл добровольцем, был призван по всеобщей мобилизации на военную службу. До последнего вздоха он мужественно исполнял свой военный долг. Во время проведения противником штурмовых действий позиций подразделения, в котором служил Кирилл, получил ранение, несовместимое с жизнью. Ему навсегда останется 26…

Одесса News сообщала о гибели 8 ноября 2024 года на Курском направлении жителя села Тополиное Болградской общины в Одесской области солдата Максима Бербета, 1991 года рождения.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сергей Парпуланский/Facebook

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