В бою за Украину погиб житель Одесской области Максим Бербет, светлая ему память

На Курском направлении погиб житель села Тополиное Болградской общины в Одесской области, солдат Максим Бербет, 1991 года рождения.

Об этом сообщила Болградская районная государственная администрация.

Свой последний бой воин провёл 8 ноября 2024 года.

В вечной скорби остались мать, брат и сестра.

“Цена, которую платят украинцы за право на жизнь собственную и своего государства, никогда не будет забыта. Она необъятно высока. Она болезненная и горькая. Она стучит в окна всему человечеству, указывая на истинные мотивы и планы врага – выжечь украинскую землю и украинскую нацию как таковую”, – говорится в некрологе.

Одесса News сообщала о гибели 4 сентября 2024 года отважного защитника родной земли, жителя Белгород-Днестровского 54-летнего Игоря Мунтяна.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy