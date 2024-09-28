Трамп встретился с Зеленским: Для танго нужны двое

Владимир Зеленский в Нью-Йорке 27 сентября встретился с 45-м Президентом США Дональдом Трампом и представил ему План победы.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

«Я думаю, мы имеем общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена. Путин не может победить. Победить должны украинцы. И я хочу обсудить с вами детали нашего плана, Плана победы», – сказал Глава государства перед началом встречи.

По словам украинского президента, он решил встретиться с Трампом, поскольку «очень важно поделиться всеми планами, всеми шагами, как можно усилить Украину».

Зеленский отметил, что это нужно решить сейчас, до президентских выборов в США в ноябре, однако до этого «мы не остановим Путина».

«Мы должны это сделать. Мы попытаемся сделать это на поле боя вместе с нашими героическими солдатами. Мы понимаем, что после ноября нам придётся решать. И мы надеемся, что сила США будет непоколебимой, и мы рассчитываем на неё. Именно поэтому я решил встретиться с обоими кандидатами», – заявил Президент Украины.

Владимир Зеленский отметил, что нужно надавить на российского диктатора и принудить его к миру, рассказал о ситуации на фронте, ходе операции в Курской области и её задачах, украинских инновациях в борьбе против российского террора, а также о непропорционально высоких потерях российской армии.

В ходе встречи подробно обсудили общую ситуацию в Украине, последствия войны для украинцев и экономики. Отдельный фокус разговора – постоянные обстрелы городов и гражданской инфраструктуры со стороны РФ и роль американских систем Patriot в защите жизней людей.

Владимир Зеленский также отметил, что нужно перекрыть любые возможности для государства-агрессора получать деньги на войну от продажи нефти и газа, а также все каналы поставки западных компонентов для российских ракет.

Дональд Трамп назвал встречу хорошим знаком. «Он (Президент Украины. – Ред.) прошёл через ад, и его страна прошла через такой ад, через который прошли немногие страны – такое не случалось нигде. Никто никогда не видел ничего подобного. Это ужасная ситуация», – сказал он.

По его мнению, война против Украины должна завершиться «справедливой для всех» сделкой. Об этом после встречи с Зеленским заявил Трамп. Видео опубликовано на сайте Fox News.

Трамп отметил, что «многое узнал», но его точка зрения не изменилась в том, что они с Зеленским оба хотят окончания войны и заключения «справедливого соглашения».

«И я думаю, что это произойдет в нужное время. Президент хочет, чтобы всё закончилось, и он хочет, чтобы всё закончилось как можно быстрее. Он хочет, чтобы произошла справедливая сделка, – сказал американский политик. – Это должно прекратиться, и президент хочет, чтобы это прекратилось. Я уверен, что Путин хочет, чтобы это прекратилось, и это хорошая комбинация. Так что мы хотим заключить справедливую сделку для всех».

На вопрос о том, как выглядит его видение «справедливой» сделки, Трамп ответил, что «пока рано говорить об этом».

«У меня есть свои идеи, и у президента определённо есть свои идеи. Это должно быть справедливо», – подчеркнул политик.

В ходе совместного брифинга Трамп отметил, что полномасштабной российской агрессии «не должно было быть».

«Слишком много людей погибло, слишком много красивых городов [разрушены]. Я видел такие прекрасные города… я не знаю, как можно восстановить их в прежнем виде. Это невозможно», – сказал американский политик.

В этот момент вмешался Зеленский, указав, что Трампу «стоит приехать и посмотреть на города».

Трамп на это ответил: «Да» [I will]. После этого политик продолжил, что «Украина – замечательная страна, [там] прекрасная погода, прекрасно всё», и полномасштабной российской агрессии должно было бы никогда не быть.

В ходе брифинга Трамп не исключил также ещё одной встречи между ним и Зеленским.

Одесса News информировала о встрече Зеленского с президентом США Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, которым также был представлен План победы.

Фото: сайт Президента Украины

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