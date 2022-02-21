Главари «Л/ДНР» просят Путина признать независимость их «республик»

Главари сепаратистов «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали президента России Владимира Путина признать независимость псевдореспублик.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявления Пушилина и Пасечника.

Отмечается, что они оба попросили российское руководство рассмотреть возможность заключить с их регионами договоры о дружбе и сотрудничестве, включая взаимодействие в оборонной сфере.

Как сообщала Одесса News, Госдума РФ проголосовала за то, чтобы отправить обращение Владимиру Путину с просьбой признать так называемые «Л/ДНР». В Кремле заявили, что такое признание не коррелируется с Минскими договорённостями.

В МИД Украины заявили, что Москва будет нести полную ответственность за разрушение Минских договорённостей и процесс мирного урегулирования вооружённого конфликта на востоке Украины в случае признания этих незаконных образований.

С 17-18 февраля началось обострение ситуации на востоке Украины. В пятницу руководством марионеточных «республик» ОРДЛО было заявлено о начале эвакуации женщин, детей, стариков, прежде всего, из населённых пунктов линии разграничения из-за якобы наступления ВСУ. В субботу в «ЛНР» и «ДНР» была объявлена всеобщая мобилизация мужчин.

Со своей стороны, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, подчеркнув, что Украина не проводит никаких наступательных операций на востоке Украины, и призвал не верить лжи оккупантов.

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