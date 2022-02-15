Госдума РФ приняла обращение о признании незаконных формирований «ЛНР» и «ДНР»

Госдума РФ 15 февраля 2022 года приняла обращение о признании незаконных формирований «ЛНР» и «ДНР» как независимых республик.

Как сообщает издание ГОРДОН, «теперь его направят на рассмотрение президенту Владимиру Путину». За данное решение проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, один депутат воздержался, — пишет ТАСС.

В обращении говорится, что «в республиках построены демократические органы игосударства со всеми атрибутами легитимной власти», а «действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа».

«Депутаты Государственной думы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», – говорится в документе.

Авторами проекта выступили депутаты от Коммунистической партии России.

По словам депутатов, такое признание «создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и положит начало процессу международного признания обоих государств».

Украинские власти, которые, по определению российских депутатов, «прославляют фашистов Бандеру и Шухевича», в Госдуме обвиняют в нетерпимости к волеизъявлению, вероисповеданию жителей Донецкой и Луганской областей.

Российские политики утверждают, что Украина пытается сорвать мирный процесс, отказываясь от выполнения Минских соглашений.

«Сегодня ни один из пунктов Минских соглашений, заложивших основной вектор защиты прав и свобод и восстановления мирной жизни граждан, инфраструктуры и экономик Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, не выполнен новыми украинскими властями. Вместо последовательных действий властями Украины предпринимаются попытки пересмотреть или вовсе отменить все достигнутые соглашения», – говорится в документе.

Депутаты Госдумы считают необходимым предложить Путину рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством ДНР и ЛНР «в целях создания правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности», — сказано в сообщении.

Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента и МИД Украины.

После того, как проекты обращений к Путину были зарегистрированы в Госдуме, Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации безопасности.

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