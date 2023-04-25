426-й день войны: Россия не может отрезать дороги на Бахмут

Начались 426-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства. Основные усилия враг и дальше сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 25 апреля, российские оккупанты штурмуют Бахмут и не могут отрезать дороги на город, Вооружённые Силы Украины на Донбассе отбили 43 атаки за прошедшие сутки.

В Генштабе заявляют, что наиболее ожесточённые бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, также россияне атакуют в районе Авдеевки. Противник наступает в районе Бахмута, идут тяжёлые бои за город, за сутки враг пытался нанести удары в направлении Новомарково и Хромово (дороги на Часов Яр).

Около Авдеевки захватчики наступали вблизи Новокалиново, Степового, Северного и Первомайского, но безуспешно. Также за сутки украинские воины отбились в районе Марьинки и вблизи Новомихайловки.

Всего за прошедшие сутки противник нанёс 6 ракетных и 62 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 3 удара по зенитно-ракетным комплексам. Кроме этого, сбито 10 беспилотников разных типов.

Ракетчики и артиллеристы поразили зенитно-ракетный комплекс и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

Как сообщала Одесса News, опубликованная информация о том, что украинские вооружённые подразделения якобы заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, привела к активизации действий россиян и усилению вражеских обстрелов.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Карта: Military Land

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