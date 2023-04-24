После публикаций о том, что ВСУ — на левом берегу Херсонщины, враг усилил обстрелы

Опубликованная информация о том, что украинские вооружённые подразделения якобы заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, привела к активизации действий россиян и усилению вражеских обстрелов.

Об этом 23 апреля сообщила глава объединённого пресс-центра сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Отмечается, что 23 апреля американский Институт изучения войны (ISW) заявил со ссылкой на российских пропагандистов, что украинские силы заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако Гуменюк, комментируя это сообщение, попросила соблюдать информационную тишину.

Позднее ведущие марафона спросили её, можно ли уточнить информацию по этому поводу.

Гуменюк в ответ отметила, что нужно понимать, «что такое выводы аналитиков и что такое отчёт о проведённой боевой работе».

«Уточнённая информация, к сожалению, не очень утешительная и не очень приятная. Враг, реагируя на такие информационные вбросы, очень существенно усилил атаки по противоположному берегу. У нас очень мощный обстрел Херсонского района, Бериславского района», – сказала спикер.

Гуменюк добавила, что в результате обстрелов были разрушены около 30 жилых домов, пострадали гражданские, разрушена школа.

«Вдохновлённый такой информацией враг применил очень мощную авиационную атаку, подтянул артиллерию и пытался доказать всеми силами, что он ещё удерживает позиции. Именно такие последствия имеет информационный вброс в условиях гибридной войны… Информационный фронт – это тоже фронт, и там тоже может быть очень больно», – подытожила Гуменюк.

Для справки. Левобережная часть Херсонской области остаётся под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жильё украинцев российских военных.

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