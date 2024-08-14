Боррель назвал атаку ВСУ на Курскую область «контрнаступлением»

Операция в Курской области России была темой телефонных переговоров Верховного представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Об этом глава европейской дипломатии написал 13 августа в Х, сообщает издание ГОРДОН.

Боррель заявил, что полностью на стороне Украины, защищающейся от агрессии РФ.

«Обсудили с Дмитрием Кулебой последние события на фронте и контрнаступление на Курск. Я подтвердил, что Евросоюз полностью поддерживает борьбу украинского народа. Путину не удалось сломить сопротивление Украины против необоснованного вторжения, и теперь его вынуждают отступить на российскую территорию», – написал он.

Одесса News информировала о заявлении Президента США, что неожиданное наступление Украины в Курской области России «создало настоящую дилемму» для Путина.

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