Конгрессмены Соединённых Штатов Америки посетили Одесскую область

Конгрессвумен штата Юта Селеста Малой и конгрессмен штата Нью-Джерси США Дональд Норкросс посетили Одесскую область.

Об этом сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Также к встрече присоединились представители Центра стратегических и международных исследований, которые уже не в первый раз организовывают такой визит американских конгрессменов в Украину в условиях полномасштабного вторжения России.

По словам Олега Кипера, американские гости «воочию увидели последствия российского террора и ознакомились с работой портов Одесщины в условиях сегодняшнего дня».

«Благодарны за двухпартийную поддержку Конгрессом США Украины и оказанную Соединёнными Штатами военную, экономическую, политическую и гуманитарную помощь», — написал глава ООГА.

Одесса News информировала, что в апреле 2022 года на месте, где находился разрушенный ракетой жилой дом в Одессе, побывали Тим Уолберг и Виктория Спартц — члены Конгресса США.

Фото: ООГА/Telegram

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