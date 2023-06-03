Новый глава Одесской области провёл заседание чрезвычайной комиссии

3 июня новоназначенный председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер провёл областное заседание региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ООГА.

Отмечается, что на заседании протокольном решении были определены задачи органам местной власти и местного самоуправления, руководителям учреждений, предприятий и организаций различных форм собственности, которые используют защитные сооружения гражданской защиты.

«Основным приоритетом определена 100%-ная проверка до 05.06.2023 всех защитных сооружений, расположенных на территории Одесской области, комиссиями, в состав которых вошли представители ГСЧС, Нацполиции, органов власти и других структур, работа начата», — говорится в сообщении.

Главноыми задачами для тех, в чьём ведомстве находятся укрытия, определены обеспечение круглосуточного доступа населения к укрытиям, назначение ответственных лиц за их содержанием, а также дополнительное информирование населения о местах размещения объектов гражданской защиты.

Для справки. В Украине уже проверили более 4800 укрытий: 252 из них были закрыты, ещё 893 — непригодны для использования.

Как сообщала Одесса News, 2 июня на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Украины Игорю Клименко провести полную ревизию всех защитных сооружений по всей стране.

Фото: ООГА

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