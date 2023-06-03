Как на Греческой, 15, в Одессе демонтировали надстройку

Специалисты Управления ГАСК, Приморской райадминистрации, Департамента архитектуры и градостроительства, Департамента по благоустройству города и Департамента земельных ресурсов Одесского горсовета не допустили появление «нахалстроя» по адресу: ул. Греческая,15.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, владелец одной из квартир этого дома дважды пытался надстроить уровень чердака: сначала в квартирах №№ 8 и 9 выполнил строительные работы по демонтажу перегородок и полов, перекрытия между вторым этажом и чердачным помещением в пределах лестничной клетки, позже на уровне чердака внутридворового левоворотного флигеля начались строительные работы с использованием деревянных элементов и пеноблоков.

В ходе комиссионного обследования были выявлены нарушения и отсутствие необходимой разрешительной документации. В частности, земельный участок по этому адресу в собственность или пользование решениями горсовета не передавался, разрешения на нарушение объекта благоустройства, градостроительные условия и ограничения также не выдавались. В Реестре строительной деятельности отсутствует информация о регистрации или выдаче разрешительных документов на проведение строительных работ по этому адресу.

«В связи с этим Управлением ГАСК направлено письмо в Приморскую районную администрацию Одесского городского совета с просьбой принять распоряжение о демонтаже самочинно устроенных элементов по вышеуказанному адресу. Незаконно размещённый объект по адресу: ул. Греческая, 15 был демонтирован 1 июня 2023 года», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, в мае 2023 года прокуратура предупредила незаконную застройку вблизи Михайловской площади в Одессе на земельном участке стоимостью 65 млн. грн.

Фото: «Одесса»

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