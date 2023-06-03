Суд запретил незаконную застройку вблизи Михайловской площади в Одессе

Прокуратура предупредила незаконную застройку вблизи Михайловской площади в Одессе на земельном участке стоимостью 65 млн. грн.

Как сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы о возвращении территориальной общине города земельного участка площадью 0,5 га стоимостью 65 млн. гривен.

Отмечается, что прокуроры в суде доказали — земля передана Одесским городским советом в аренду для строительства внеконкурентным способом, вопреки требованиям законодательства.

В частности, общество-арендатор имело право на получение участка значительно меньшей площади, которая необходима была только для обслуживания объектов недвижимости, расположенных на нём. Однако для строительства нового объекта недвижимости земля могла быть передана в пользование только на основании аукциона.

Кроме того, земельный участок, который включает частично земли природно-заповедного фонда ограниченного режима использования, городской совет передал предприятию для проектирования, строительства и обслуживания комплекса многоэтажных жилых домов с подземным паркингом и встроенными помещениями, тогда как действующее законодательство, которым регламентирован режим использования памятки природы, чётко запрещает строительство на её поверхности любых сооружений и зданий, проведение любых работ, связанных с нарушением геологических образований, в т.ч. прокладку инженерных коммуникаций, бурение и т.д.

«Таким образом, предоставление в пользование спорного земельного участка именно с целью строительства многоквартирного дома, более того – с подземным паркингом – прямо противоречит требованиям законодательства и режима функционирования памятника природы», — говорится в сообщении.

Суд согласился с доводами прокурора, отменил решение горсовета, признал недействительным договор аренды и обязал общество вернуть земельный участок территориальной громаде Одессы.

Как сообщала Одесса News, при вмешательстве прокуроров Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы ликвидированы несанкционированные свалки бытовых и строительных отходов на территории полей орошения (фильтрации) в Одессе.

Фото: Одесская облпрокуратура

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