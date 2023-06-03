В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Драчук, светлая память

19 апреля вблизи населённого пункта Хромовое Бахмутского района Донецкой области погиб старший водитель разведотдела разведвзвода механизированного батальона ВСУ, уроженец села Жеребковое Одесской области Александр Драчук.

Об этом сообщила в Facebook Ананьевская городская территориальная громада.

На защиту Украины от оккупантов Александр встал через несколько дней после начала полномасштабного вторжения.

За несколько дней до гибели воин отпраздновал свой 45-летний юбилей. У него остались жена, 11-летний сын Вова, 18-летняя дочь Татьяна и пожилые родители.

Как сообщала Одесса News, 18 апреля на фронте вблизи населённого пункта Соловьёво Покровского района Донецкой области погиб старший сержант Николай Стойков — житель Белгород-Днестровского района.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Ананьевская гортергромада/Facebook

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