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Масштабное ДТП в Одесской области: столкнулись 11 машин, есть жертвы

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Правоохранители Одессы устанавливают обстоятельства масштабной аварии, произошедшей 27 января на трассе «Одесса-Киев».

Как сообщает сайт Нацполиции Одесской области, неподалёку Дачного из-за неблагоприятных погодных условий (мокрое покрытие и плохая видимость из-за тумана) друг за другом столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус сообщением «Одесса-Киев».

По предварительной информации, погиб водитель автобуса, ещё два человека госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель «Skoda».

На месте аварии работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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