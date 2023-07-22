В бою за Украину погиб житель Одесской области Руслан Гилля, светлая ему память

Под Бахмутом получил смертельные ранения житель Подольского района Одесской области Руслан Гилля.

Об этом сообщает пресс-служба Подольской райгосадминистрации.

Руслан Гилля погиб 1 июня вблизи населённого пункта Озаряновка Бахмутского района, — уточняется в сообщении.

Героя провели в последний путь со всеми воинскими почестями в родном городе Кодыма.

Как сообщала Одесса News, 4 июня, во время выполнения боевого задания, остановилось сердце у полковника Александра Макаева из Болграда Одесской области.

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Фото: Подольская РГА

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