Министры обороны Украины и Болгарии встретились в Одессе: о чём шла речь

Проведение работ по разминированию акватории Чёрного моря является общим вызовом для Украины, Болгарии, Румынии и Турции.

Об этом на совместном брифинге министров обороны Украины и Болгарии в Одессе заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщается на официальном сайте Минобороны Украины.

Резников отметил, что во время встречи с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым они обсуждали возможности будущих проектов по разминированию акватории Чёрного моря с применением сил и средств, которые есть сегодня в Болгарии и Украине.

«Мы много говорили о перспективах, потому что наш общий интерес, как минимум четырёх стран – это Украина, Болгария, Румыния, Турция по безопасности Чёрного моря, потому что это вопрос общего будущего. Это вопрос свободы судоходства, это вопрос взаимодействия стран-соседей для того, чтобы обеспечить цивилизованный мир возможностями, которые сегодня все четыре страны продуцируют», — заявил Резников.

Министр напомнил, что Украина уже получила два минных тральщика от Британии, на которых под флагом Украины команды проходят обучение. После победы, согласно конвенции Монтрё, корабли смогут вернуться в Чёрное море.

«Соответственно, господин министр тоже сказал, что у них такие же планы развития, и у них есть минные тральщики. Мы положим начало уже взаимодействию построения совместного усилия четырёх стран», — сообщил Резников.

В свою очередь, министр обороны Болгарии отметил, что разминирование – это длительная задача болгарских военно-морских сил в пределах территориальных вод Республики Болгария.

«В настоящее время мы обсуждаем необходимость усиления сотрудничества между государствами, и каким образом после окончания войны мы убедимся в том, что основные пути морского сообщения чисты от мин и безопасны. Также обсуждаем и то, как мы можем работать в этом направлении», — рассказал Тагарев.

Министры почтили память павших в войне с Российской Федерацией защитников и защитниц Украины.

Как сообщала Одесса News, Южная Корея предоставит Украине миноискатели и оборудование для разминирования в рамках своего пакета помощи разрушенной войной стране.

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