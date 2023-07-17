Южная Корея передаст Украине миноискатели и оборудование для разминирования

Южная Корея предоставит Украине миноискатели и оборудование для разминирования в рамках своего пакета помощи разрушенной войной стране.

Об этом 16 июля заявил первый заместитель директора Совета нацбезопасности при президенте Южной Кореи Ким Те Хё, сообщает Укринформ со ссылкой на Yonhap.

Ким отметил, что президент страны Юн Сок Йоль совершил в субботу визит в Киев, где во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским пообещал предоставить Украине пакет помощи в сфере безопасности, гуманитарной помощи и восстановления под названием «Инициатива мира и солидарности в Украине».

По словам чиновника президентского офиса, эта Инициатива состоит из девяти компонентов, по три для каждого типа помощи, включая поставки дополнительного оборудования для безопасности.

«Мы планируем расширить помощь миноискателями и оборудованием для разминирования, поскольку потребность Украины в них очень велика», — сказал Ким.

Он заявил, что в ближайшее время Сеул планирует расширить поставки такого рода военного оборудования, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе рассматривает возможность сотрудничества в оборонных проектах между Южной Кореей и Украиной.

Кроме того, Украина также пригласила южнокорейский бизнес инвестировать в строительство заводов по производству аккумуляторных батарей и электромобилей.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль во время визита в Киев заявил, что его страна в этом году увеличит помощь Украине до 150 млн долларов.

Как сообщала Одесса News, с начала войны международные партнёры выделили для Украины около €170 млрд. В список стран-доноров вошла также и Южная Корея.

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