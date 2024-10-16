В бою за Украину погиб житель Одесской области Юрий Богаченко, светлая память

Сегодня, 16 октября, в Любашёвской общине Одесской области День траура и прощание с погибшим земляком Юрием Богаченко.

Об этом сообщает Любашёвская громада.

Юрий родился 28 июня 1978 года. Был призван на службу по мобилизации 24 июля, а 11 октября его не стало…

Юрий был военнослужащим автомобильного взвода подвоза продовольствия, вещевого и военно-технического имущества роты материального обеспечения воинской части.

Одесса News сообщала о гибели во время выполнения боевого задания вблизи Торецка Бахмутского района Донецкой области 11 октября 2024 года полицейского из Любашёвки Одесской области Владислава Билоуса.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Любашёвская громада/Facebook

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