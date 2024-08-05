Россия потеряла возможность ремонтировать подлодки в Чёрном море

После того как Вооруженные силы Украины во второй раз поразили российскую подлодку Б-237 «Ростов-на-Дону», после чего она утонула, издание Defence Express сделало вывод, что у оккупантов нет возможности ремонтировать свои подлодки в Чёрном море.

Об этом говорится в публикации от 4 августа.

Отмечается, что в Чёрном море у РФ есть ещё три подлодки аналогичного проекта «Варшавянка»: Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино», а также подлодка проекта «Палтус» Б-871 «Алроса», возможность которой запускать ракеты «Калибр» стоит под вопросом.

После поражения подлодки «Ростов-на-Дону» у сил обороны Украины есть доказанная возможность уничтожения российских подлодок, находящихся во временно оккупированном Севастополе. Основным ремонтным заводом подлодок в Чёрном море в РФ является Севастопольский морской завод.

Из-за перекрытия пролива Босфор Турцией у российских подлодок нет возможности выхода из Чёрного моря. Также сомнительна возможность их вывода через Азовское море и реку Дон, пишет издание. Единственная возможная альтернатива, по данным Defense Express, – судоремонтный завод в Новороссийске, который никогда не занимался подлодками. Это не профильная деятельность и для судостроительных и ремонтных предприятий в Керчи, которые также находятся в зоне поражения. Остаётся только Севастополь, где суда будут находиться под угрозой удара, говорится в публикации.

При этом эксплуатация всех трёх подлодок проекта «Варшавянка» крайне активна, и частота их ремонта и обслуживания выше норм мирного времени. Поэтому выведение из строя четырёх подлодок РФ – это лишь вопрос времени, считают в Defense Express.

Одесса News информировала, что 13 сентября 2023 года в результате украинской ракетной атаки подлодка «Ростов-на-Дону» получила существенные повреждения. После этого её ремонтировали и проводили испытания в акватории Севастопольской гавани.

3 августа 2024 года Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в результате удара эта подводная лодка была снова поражена и на этот раз пошла ко дну.

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