В Одесском театре музкомедии — знаменитая оперетта Кальмана «Принцесса цирка»

10 августа в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М. Водяного оперетта по одноименному произведению Имре Кальмана «Принцесса цирка».

Сюжет постановки разворачивается вокруг молодой девушки, которая отвергает ухаживания состоятельного, но пожилого и влиятельного поклонника. Разгневанный отказом мужчина решается отомстить девушке за причинённые страдания и находит для этого самое сильное оружие – любовь. Мужчина отправляет к непокорной красавице Мистера Икс под видом богатого жениха. Девушка влюбляется, но впереди её ждёт шокирующая правда. Не будем раскрывать все сюжетные линии, ведь о том, какой выбор сделала героиня и как смирилась с правдой, лучше посмотреть, посетив театр.

Оперетта в 2-х действиях.

Воодушевляющая музыка, яркие костюмы, заводные танцы, загадочные фокусы и невероятные трюки воздушных акробатов приковывают к себе внимание и дарят сильные позитивные эмоции. Прекрасно и органично дополняет постановку подтанцовка с ярким и красивым гримом: пёстрые краски на лицах и изображения сердец на щеках, как нельзя лучше передают эмоциональный фон спектакля, в котором серьёзные вещи подаются с лёгкостью и непринуждённостью. В некотором роде эта постановка напоминает нашу жизнь, где минорные ноты одновременно перекликаются с мажорными, а серьёзные вещи иногда прячутся за несерьёзным фасадом.

Продолжительность спектакля 2 часа 45 минут.

Язык исполнения — русский с украинскими субтитрами.

Спектакль без использования фонограммы.

Приходите к 16 часам. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

Билеты стоимостью от 300 гривен можно купить здесь.

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