В Одессе скончался народный артист Украины Михаил Бакальчук

В возрасте 85 лет ушёл из жизни артист Одесской филармонии имени Давида Ойстраха, народный артист Украины Михаил Бакальчук.

Об этом в Facebook сообщает Одесская областная филармония.

«4 августа, на 86-м году жизни, ушёл в вечность народный артист Украины Михаил Ильич Бакальчук», — говорится в сообщении.

Прощание с артистом состоится в среду, 7 августа, в 10:00 в фойе Одесской филармонии.

Михаил Бакальчук – талантливый конферансье и мастер разговорного жанра, известный своими монологами об Одессе. Он родился в Запорожье в сентябре 1938 года. Трудовую деятельность начал в 1960 году. Работал в Житомирской, Минской, Молдавской, Кыргызской и Казахской государственных филармониях. Гастролировал в Чехии, Польше, Германии, Монголии, США и Афганистане.

С 1967 года работал в Одесской филармонии. В 1989 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист Украины», в 1998 году – «Народный артист Украины».

Как сообщала Одесса News, в феврале 2024 года в Одессе на 83-м году жизни скончался народный артист Украины, корифей Украинского театра имени В. Василько Анатолий Николаевич Дриженко.

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