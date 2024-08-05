Пострадавший во время тушения пожара в Одессе спасатель умер

Владимир Александрюк — один из спасателей, пострадавших во время тушения пожара в центре Одессы 30 июля, скончался в больнице.

Об этом 4 августа сообщило Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.

Погибший – 47-летний старший помощник начальника дежурной смены оперативно-координационного центра Владимир Александрюк. Медики делали всё возможное, чтобы спасти его, однако ночью он умер — у него были ожоги 75% тела, отметили в ГСЧС.

«Спасатели Одесской области глубоко скорбят по поводу смерти побратима-огнеборца и выражают свои соболезнования родным и близким. В нашей памяти Владимир навсегда останется настоящим другом, профессионалом своего дела, отзывчивым и добрым человеком», – говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что Александрюк и ещё два спасателя — заместитель начальника 3-й пожарной части Андрей Бахметьев и спасатель-доброволец Александр Манджос пострадали во время тушения огня в трёхэтажном доме по улице Софиевской 30 июля. Сложность пожара заключалась в быстром распространении огня по горючим конструкциям здания. Чтобы полностью ликвидировать его на площади 500 м², спасателям понадобилось два часа.

Александр Манжос уже дома, его выписали из больницы. Из-за очень тяжёлого состояния Бахметьев и Александрюк были транспортированы во Львов, в клинику «Святого Луки».

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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