Чем закончилось легкомысленное плавание одессита на надувном круге в шторм

25 июля мужчина 1991 года рождения решил поплавать на надувном круге у села Фонтанка Одесского района.

Несмотря на призывы спасателей соблюдать правила безопасности на воде и шторм в море, мужчина продолжал морскую прогулку, — сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Но его «отдых» чуть не стал трагедией – волнами мужчину начало относить дальше от берега.

«Поняв, что самостоятельно он уже не справится, мужчина начал подавать сигналы о помощи. К счастью, его увидел неравнодушный гражданин и сразу позвонил в Службу спасения. Водолазы ГСЧС на моторной лодке добрались до «плавателя» и спасли его», — говорится в сообщении.

«Люди! Неужели вы не цените свою жизнь? Неужели такой отдых вам нравится? Запомните, ваша опрометчивость может моментально стать трагедией», — предупреждают спасатели.

Одесса News информировала, что 16 июля 2024 года в Рени Измаильского района Одесской области подросток 2007 года рождения нырнул в Дунай и не выплыл.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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