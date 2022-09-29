29 сентября из портов Черноморска и Южного вышли 3 балкера с зерном

29 сентября из морских портов «Черноморск» и «Южный» вышли 3 балкера.

На их борту 60,4 тысячи тонн агропродукции для стран Африки и Азии, сообщает Мининфраструктуры в Facebook.

«Среди них PATRONUS, перевозящий 27,5 тыс. тонн украинской пшеницы для Туниса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что почти через два месяца работы «зернового коридора» из украинских портов вышли 238 судов с 5,46 млн тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии, Европы и Африки.

Как сообщала Одесса News, 28 сентября из портов «Черноморск» и «Южный» вышли 4 судна с агропродукцией.

Фото: Мининфраструктуры

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod