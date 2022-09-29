В Одессе открывается выставка картин «Херсонщина — это Украина»

29 сентября в 17:00 одесситов и гостей города приглашают на открытие выставки картин «Херсонщина – это Украина».

Цель художественного благотворительного проекта «Херсонщина – это Украина» – оказать поддержку оккупированным регионам страны в войне России с Украиной.

Средства от продажи картин пойдут на нужды ВСУ и восстановление культурных памятников Херсона после завершения войны.

Открытие экспозиции состоится по адресу: ул. Пушкинская, 51, галерея Центра реабилитации детей-инвалидов (Дом с ангелом).

Выставка продлится до 10 октября.

Картины будут также выставляться в Умани, Николаеве, Львове и Киеве.

Все изображения картин размещены по ссылке https://itscraft.com.ua/khersonshchyna-tse-ukraina/

Мероприятие пройдёт при поддержке Одесского городского совета.

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