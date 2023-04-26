Театр «Маски» приглашает в Одесский Дом клоуна на «Ромео и Джульетту»

Дерзкая и безумно смешная комедия Бориса Барского «Ромео и Джульетта» в постановке Георгия Делиева в исполнении основного состава легендарного театра «Маски шоу» в Одесском Доме клоунов уже в это воскресенье, 30 апреля.

Джульетта — девочка-переросток тридцати пяти лет — обещана в жёны Парису, родственнику князя, неоднократно травмированному в голову утюгом. Неожиданная встреча на балу с Ромео — восторженным дебилом — зажигает в сердцах влюблённых негасимую страсть. С этим не могут смириться отец Джульетты — старик-маразматик Капулетти и её брат Тибальт — задира, забияка и драчун. В результате ссоры Тибальт убивает горшком из-под цветов Бенволио — приятеля Ромео. Убивает подло, в спину, исподтишка. Ромео в порыве ярости до смерти кусает за ухо Тибальта, от чего тот трагически умирает.

Джульетта тайно назначает Ромео свидание: на кладбище, где в результате комичных хитросплетений и неожиданных поворотов сюжета, к всеобщей радости, пьеса заканчивается вселенской любовью, торжеством юмора, молодости и красоты.

Приходите к 18.00.

Стоимость билетов от 180 гривен. Их таки можно купить здесь.

Адрес: ул. Ольгиевская, 23.

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