В Одесском музее западного и восточного искусств выставка  французского плаката

В Одесском музее западного и восточного искусства открылась выставка «Винтаж. Французский плакат».

Посетителям показывают 89 плакатов, благодаря которым можно погрузиться в 60–80-е годы прошлого века. Эти плакаты ярко отражают значительные политические события, художественные, культурные и рекламные акции, проходившие в то время во Франции.

Подготовке выставки предшествовала серьёзная научно-исследовательская работа, благодаря которой были установлены авторы 62 плакатов, время их создания и события, с которыми они связаны.

Плакаты подарила Почётная гражданка города Одессы, французская художница Сюзанна Савари.

Выставка была открыта благодаря Французскому культурному центру Alliance Française и Научно-производственному центру «Экострой».

Выставка работает ежедневно (кроме среды) с 12:00 до 18:00.

Стоимость билетов 100/50грн. Для ВПЛ – вход свободный.

23 апреля будет проведена экскурсия. Начало в 13:00. Билет: 150 грн. Для людей, которые были временно вынуждены покинуть свои дома, вход бесплатный.

Адрес: ул. Пушкинская, 9.

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