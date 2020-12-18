Как будут работать учреждения культуры на карантине

Министерство культуры и информационной политики дало разъяснение о работе учреждений культуры и туризма в период карантина.

Об этом сообщается на сайте министерства.

«Постановлением Кабинета Министров от 9 декабря 2020года № 1236 «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предупреждения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» на территории Украины установлен карантин с 19 декабря 2020 года до 28 февраля 2021 года», — напоминают в МКИП.

Отмечается, на период действия карантина разрешается работа гостиниц и санаторно-курортных учреждений, кроме других учреждений, оказывающих услуги по временному размещению, в том числе в отелях: работа спортзалов и фитнес-центров, которые могут ограничить количество посетителей в зале из расчёта 1 человек на 20 кв. м; работа общепита с 7:00 до 23:00 (в новогоднюю ночь — до 1:00) с проведением расчётных операций до 22:00, в остальное время можно осуществлять адресную доставку заказов и заказ на вынос.

Также разрешается: проведение массовых культурных мероприятий, в том числе концертов, с участием до 20 человек с соблюдением дистанции не менее 1,5 м; приём посетителей в кинотеатрах, всех учреждениях культуры и другими субъектами деятельности в сфере культуры с наполненностью кинозалов или залов до 50% мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади); приём посетителей в музеи, на выставки, галереи и т.п., которые могут ограничить количество посетителей в зале из расчёта 1 человек на 10 кв. м помещения.

Запрещается в гостиницах и санаторно-курортных учреждениях проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в т.ч. проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

В то же время с 00:00 8 января до 00:00 25 января 2021 года на территории Украины запрещается приём посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников.

В этот период заведениям культуры и субъектам хозяйствования в сфере культуры разрешается осуществлять подготовку театральных постановок, театрально-концертных программ и других мероприятий для публичного показа и т.д., а также деятельность, связанную с производством аудиовизуальных произведений.

В гостиницах и санаторно-курортных учреждениях: запрещается приём посетителей спортивными залами, фитнес-центрами, бассейнами; заведения общественного питания и места для питания могут работать с 6 до 11 часов утра, с предоставлением услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов круглосуточно; салоны красоты могут работать по предварительной записи.

В МКИП обращают внимание, что разрешается организация горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков).

Также отмечается необходимость при осуществлении деятельности неукоснительно соблюдать противоэпидемические мероприятия и карантинные ограничения.

Как сообщала Одесса News, Кабинет Министров продлил карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.