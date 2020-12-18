Ломаченко объяснил, почему в контракте на бой с Лопесом не было опции реванша

Экс-чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях, боксёр из Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко рассказал о возможном реванше с Теофимо Лопесом и объяснил, почему в контракте на бой не было пункта на такой поединок.

По словам Ломаченко, сообщает XSPORT, он пошёл на этот шаг, чтобы избежать спекуляций и заявлений о «перестраховке» со стороны американца.

«Я в первый раз вообще узнал, когда он сказал это в интервью, что у нас в контракте есть такой пункт, как реванш. До поединка с ним, до подписания контракта с ним, я подписывал контракты и не знал, есть у нас пункт о реванше или нет. Менеджер этот контракт проверяет, и эти пункты меня, честно говоря, никогда не интересовали. Когда он сказал, что мы обязательно будем бороться за включение пункта о реванше, мы ответили: «Слушай, ну давай тогда не будем этот пункт включать, если говоришь, что мы хотим себя перестраховать каким-то образом. Нам вообще ровно. Ну и всё, хорошо. Вот так вот.

А следующая статья вышла о том, что я отказался от пункта реванша. Сейчас продолжают насыпать. Он уже сказал, что если бы 100 раз отбоксировал, то 100 раз выиграл бы у меня. Я могу к нему обратиться: можем три раза отбоксировать, ещё два осталось. Второй – это будет реванш, а в третьем мы будем выяснять, кто из нас на деле самый сильный», — сказал Ломаченко.

Как сообщала Одесса News, Василий Ломаченко, лишившийся титулов после поражения в поединке с американцем Теофимо Лопесом, остался в десятке лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории (Pound-for-pound) по версии авторитетного издания The Ring.