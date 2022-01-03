Одесская королева шашек удержала свою корону

Титулованная одесская шашистка Виктория Мотричко оказалась в тройке сильнейших сразу в двух мировых рейтингах.

Об этом корреспонденту Одесса News сообщила сама одесская королева шашек.

«1 января вышел свежий рейтинг-лист FMJD по ме­жду­на­род­ным шашкам. В рапид/блиц Виктория Мотричко — первая, а в классических шашках я поднялась с четвёртой ступеньки на третью», — сказала Виктория.

Сообщение Международной федерации по шашкам дало заряд энергии Виктории на весь 2022-й год, которая ей просто необходима — Виктория ожидает прибавления в семье.

В своём новогоднем поздравлении одесситам и изданию Одесса News Виктория написала: «Самое главное событие в нашей семье, которое мы ожидаем, произойдёт в новом году».

Редакция Одесса News поздравляет Викторию с победными достижениями в спорте и желает крепкого здоровья.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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