Одесская королева шашек удержала свою корону

Титулованная одесская шашистка Виктория Мотричко оказалась в тройке сильнейших сразу в двух мировых рейтингах.
Об этом корреспонденту Одесса News сообщила сама одесская королева шашек.
«1 января вышел свежий рейтинг-лист FMJD по международным шашкам. В рапид/блиц Виктория Мотричко — первая, а в классических шашках я поднялась с четвёртой ступеньки на третью», — сказала Виктория.
Сообщение Международной федерации по шашкам дало заряд энергии Виктории на весь 2022-й год, которая ей просто необходима — Виктория ожидает прибавления в семье.
В своём новогоднем поздравлении одесситам и изданию Одесса News Виктория написала: «Самое главное событие в нашей семье, которое мы ожидаем, произойдёт в новом году».
Редакция Одесса News поздравляет Викторию с победными достижениями в спорте и желает крепкого здоровья.
Фото: Александр Александров/Одесса News
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