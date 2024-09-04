Украина поднялась на 7-е место в медальном зачёте парижской Паралимпиады-2024

В Париже прошёл шестой день Паралимпийских игр-2024. Было разыграно 50 комплектов наград. Украина добыла в борьбе ещё 10 медалей, четыре из которых — золотые.

Об этом сообщает издание XSPORT.

Благодаря четырём золотым медалям в течение шестого дня Паралимпиады-2024 Украина поднялась на седьмое место в зачете. В копилке «сине-желтых» 45 наград — пятый лучший результат по количеству медалей (9 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовая).

Лидером медального зачёта Игр продолжает идти Китай, завоевавший 115 медалей. Второй идёт Великобритания, третьей — команда США. Далее — Бразилия, Франция и Италия.

Одесса News информировала, что легкоатлет Одесского РЦ «Инваспорт» Александр Литвиненко в соревнованиях по прыжкам в длину завоевал бронзовую медаль.

Кроме Александра, в составе Национальной сборной Украины из 140 спортсменов ещё 8 из Одесской области — Наталья Коненко (бочча), Константин Панасюк (пауэрлифтинг), Богдан Гриненко, Дмитрий Суханов, Екатерина Ткачук (плавание), Андрей Дорошенко, Василий Ковальчук, Ирина Щетник (стрельба пулевая).

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Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine.