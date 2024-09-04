Команда ФК «Черноморец» в новой форме и с двумя новичками

Представлена ​​новая «домашняя» форма игроков одесского футбольного клуба «Черноморец».

Она изготовлена ​​в привычных для «моряков» чёрно-синих цветах, — сообщается на официальном сайте клуба.

Футболисты одобрительно оценили новую игровую одежду нашей команды, — говорится в сообщении.

На ближайшем матче в новенькой форме на поле выйдут 2 новичка команды «Черноморец» — Лука Лацабидзе и Кирилл Сигеев.

3 сентября был согласован переход в «Черноморец» грузинского защитника Луки Лацабиде. В команде «моряков» он будет играть под №34. Лука родился 18 марта 2004 года в городе Хашури (Грузия). Рост – 193 см, вес – 80 кг. Воспитанник академии ФК «Динамо» (Тбилиси, Грузия). Играл за «Динамо» и «Динамо-2» (Тбилиси), «Шахтёр» U-19 (Донецк). В юношеских сборных Грузии провёл 11 матчей, забил 1 гол.

Состав «Черноморца» пополнил также центральный полузащитник Кирилл Сигеев. Он будет играть под №14. Кирилл родился 16 мая 2004 года в Горловке. Рост – 182 см, вес – 67 кг. Воспитанник академии ФК «Шахтёр» (Донецк). Играл в «Шахтёре» (U-19) и ФК «Александрия». В молодёжных и юношеских сборных Украины провёл 15 матчей.

Одесса News информировала о пополнении команды двумя полузащитниками — Михаилом Хромеем и Евгением Яновичем.

Фото и видео: ФК «Черноморец»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy