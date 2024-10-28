Одессу посетил президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко

В Одессе прошла VII конференция Одесской областной футбольной ассоциации, к которой присоединились президент УАФ Андрей Шевченко и генеральный секретарь национальной ассоциации Игорь Грищенко.

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

Отмечается, что одним из вопросов повестки дня было избрание председателя ООФА.

По итогам голосования делегатов конференции новым руководителем Одесской областной футбольной ассоциации избран Олег Кипер — председатель Одесской облгосадминистрации.

«Одесский футбол внёс значительный вклад в историю украинского футбола. Здесь всегда существовала мощная школа, ярким примером которой является команда «Черноморец». В настоящее время важно сохранять этот высокий уровень и продолжать развитие, ориентируясь на стандарты УЕФА и ФИФА», — сказал на конференции Шевченко.

Поздравляя новоизбранного председателя Одесской футбольной ассоциации, Шевченко отметил профессиональный подход и уважительное отношение Кипера к футбольным ветеранам.

«Если мы стремимся построить счастливое будущее, мы всегда должны помнить и уважать наше прошлое», — сказал Шевченко.

Он также подчеркнул, что «перед нами стоит важная задача создать условия, чтобы все, кто хочет заниматься футболом, имели равные возможности. Уверен, что с новой командой в Одессе мы выведем футбол региона на новый уровень. От Украинской ассоциации футбола гарантирована постоянная поддержка».

По информации Олега Кипера, вместе с легендарным украинским футболистом они посетили Одесскую областную детскую клиническую больницу.

«Этот визит стал настоящим праздником для детей, находящихся на лечении. Обошли реабилитационное, реанимационное и травматологическое отделение. Почётный гость подарил детям мячи с собственным автографом и другие полезные подарки. Это послужило приятным сюрпризом для маленьких футболистов и фанатов», — написал Кипер в Telegram.

Одесса News информировала, что со счётом 1:1 завершился поединок на «Арене Львов» в рамках 11-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ) между львовским «Рухом» и одесским «Черноморцем».

Фото: пресс-служба УАФ, ООГА/Telegram

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