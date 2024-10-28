Умер крупнейший арабский инвестор в Украине Аднан Киван

28 октября скончался основатель корпорации KADORR Group Аднан Киван.

Об этом в Facebook сообщили в KADORR Group.

«Сегодня, 28 октября 2024 года, ушёл из жизни основатель корпорации KADORR Group Аднан Киван, крупнейший арабский инвестор в Украине, известный успешными бизнес-проектами, социальными инициативами, а также благотворительностью и меценатством», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, Киван имел онкологическое заболевание.

Аднан Киван был украинским мультимиллионером и бизнесменом арабско-сирийского происхождения, владельцем компании KADORR Group, изданием Kyiv Post и 7-го канала в Одессе. За его счёт построено, в частности, помещение Арабского культурного центра Одессы и Восточного культурного центра. Он входит в список 100 самых богатых украинцев и 5 крупнейших рантье с состоянием $240 млн по оценке Forbes.

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Геннадий Труханов планирует подать апелляцию на решение Киевского райсуда, по которому он должен признать недостоверной сказанную им информацию, оскорбляющую честь и достоинство застройщика Аднана Кивана. Труханов эмоционально высказался по поводу застройки Итальянского бульвара в Одессе домами от «Кадорр групп». Землю на застройку, по словам Труханова, Киван получил от тогдашнего главы области Михаила Саакашвили, а Саакашвили получил за это пентхаус в новостройке.

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