В Измаильском районе найдено тело 17-летнего парня

Вчера, 20 сентября, около 22 часов юношу без признаков жизни обнаружил один из водителей возле трассы Одесса–Рени между населёнными пунктами Измаил и Новая Некрасовка.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что на месте происшествия правоохранители предварительно установили: несовершеннолетний житель одного из сёл Сафьяновской общины, возвращаясь домой на мотоцикле, не справился с управлением, выехал с дороги в кювет и опрокинулся.

«Тело молодого человека направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, где также будут отобраны биологические образцы для проверки состояния опьянения», — говорится в сообщении.

«В настоящее время мы внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идёт о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего. В рамках начатого производства проведём ряд экспертиз и установим полные обстоятельства произошедшего», — сообщил старший следователь следственного отдела Измаильского районного отдела полиции Фёдор Чифликлий.

Одесса News информировала, что в сентябре 2024 года в Одесской области полицейские начали операцию под условным названием «Мотоциклист».

Фото: Измаильский районный отдел полиции Одесской области

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