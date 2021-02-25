В Одессе 13-летняя девочка погибла под колесами поезда: самоубийство или…

В Одессе полицейские расследуют обстоятельства гибели 24 февраля 13-летней девочки под колёсами поезда.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

«Событие произошло 24 февраля около полуночи. По словам машиниста, он увидел, как ребёнок пересекал пути, разговаривая по телефону, и стал подавать предупредительные сигналы. Услышав их, девочка легла прямо на рельсы. Машинист сразу же применил экстренное торможение, но остановить транспорт вовремя не смог», — говорится в сообщении.

По словам родственников, в семье конфликтов не было и намерений покончить жизнь самоубийством ребёнок не высказывал, в то же время её подруга рассказала, что за несколько часов до смерти та написала в общую группу в одном из мессенджеров, что хочет броситься под поезд.

Отмечается, что трагедия произошла на станции «Депо» в Суворовском районе города. От полученных травм девочка погибла мгновенно.

Сведения о событии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года на железной дороге в Малиновском районе Одессы погибла 23-летняя девушка, когда в наушниках переходила через железнодорожные пути в неустановленном месте и не отреагировала на предупредительные сигналы.

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