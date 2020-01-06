В Одессе прикрыли игорное заведение, работавшее под видом лотомаркета

Правоохранители пресекли незаконную деятельность очередного лотомаркета в Одессе после обыска в помещении по ул. Космонавтов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, лотомаркет фактически функционировал как игорное заведение.

В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли 18 системных блоков, 18 мониторов, компьютерные мышки, клавиатуры, чековый аппарат, чеки и накладные.

«На момент проведения следственных действий в помещении лотомаркета находились игроки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Малиновского отдела полиции по ч.1 ст.203-2 УК Украины.

Как сообщала Одесса News, в декабре в Одесской области прекращена деятельность более 60 игорных заведений, изъято более 500 единиц компьютерной техники, используемой в незаконном бизнесе.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Одесской области