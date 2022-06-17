Мошенник в Одессе просил прохожих срочно дать ему телефон и срочно с ним исчезал

В Одессе полицейские разоблачили 35-летнего горожанина, который мошенническим путём выманил имущество у шести граждан.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, мошенник вблизи торговых центров и остановок общественного транспорта просил у прохожих мобильные телефоны, чтобы позвонить своему родственнику, который неожиданно попал в больницу. Когда гаджеты оказывались в его руках, аферист исчезал из виду доверчивых граждан, «растворяясь» в толпе.

Всего в течение нескольких дней таким образом правонарушитель обманул пятерых мужчин и женщину.

Разоблачили злоумышленника сотрудники отделения полиции №2 Одесского районного управления полиции №1. У фигуранта изъяли всё имущество потерпевших, которое он планировал продать.

«Следователи под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одессы объявили правонарушителю подозрение по ч.2 ст.190 Уголовного кодекса Украины. Согласно законодательству, за мошенничество ему грозит штраф от трёх тысяч до четырёх тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трёх лет» , – сообщил начальник следственного отдела территориального подразделения полиции Ярослав Клинч.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года прокуроры Измаильской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении четырёх жителей Измаильского района Одесской области, подозреваемых в разбойном нападении на беженцев, совершённом в условиях военного положения, незаконном завладении транспортным средством и незаконном обращении с огнестрельным оружием.

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