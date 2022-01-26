В Киеве второй день продолжаются митинги предпринимателей

25 января возле Верховной Рады Украины (ВРУ) в Киеве в ходе столкновений участников акции протеста – предпринимателей – с правоохранителями пострадал 21 человек.

Об этом проинформировала полиция столицы.

«18 полицейских и три участника акции получили телесные повреждения разной степени тяжести. Участников, которые сопротивлялись законным требованиям правоохранителей и совершали противоправные действия, доставили в Печерское управление полиции», – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что стычки между митингующими и правоохранителями возникли «из-за того, что активные участники акции вели себя агрессивно, пытались прорвать кордон полицейских на охраняемую территорию ВРУ и устроили толкотню».

«На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить свои действия митингующие не реагировали, чтобы восстановить правопорядок, полицейские немедленно вмешались в ситуацию и оттеснили их», – объяснили в полиции.

Ведомство также опровергло сообщение из сети интернет, что якобы скончался один из митингующих.

«Указанная информация не соответствует действительности. Сообщаем, что мужчине, которому стало плохо, полицейские предоставили первую медицинскую помощь», – подчеркнули правоохранители.

Полиция открыла уголовные производства по ч.4 ст.296 (хулиганство) и по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Акция движения «SaveФОП» выступает за сохранение упрощённой системы налогообложения и отчётности, а также против требования использовать регистраторы расчётных операций для физических лиц–предпринимателей.

Из-за акции в центре Киева усиливали охрану правопорядка.

26 января к 12 часам дня возле здания Верховной Рады стали вновь сходиться участники акции. Перекрыто движение по улице Липская – от улицы Грушевского до улицы Институтской.

Кстати. Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, обязывающий ФЛП использовать регистраторы расчётных операций (как обычные POS-терминалы, так и программные). Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвёртую группу должна была вступить в силу с 1 января 2021 года.

После акций протеста ФЛП Верховная Рада приняла закон об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов. Согласно закону, применение сниженных финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчётных операций было продлено до 1 января 2022 года.

В 2021 году предприниматели продолжали протестовать, требуя сохранить упрощенную систему налогообложения, но Рада провалила соответствующее голосование. Дополнительную отсрочку РРО отказалось поддерживать монобольшинство.

Таким образом, с января 2022 года плательщики единого налога второй–четвёртой групп, которые проводят наличные расчёты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчётных операций.

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