Полиция отправила на скамью подсудимых переправлявших «уклонистов» из Одессы

Полицейские отправили на скамью подсудимых мужчину и женщину, занимавшихся незаконным вывозом лиц призывного возраста из Украины. За 11 000 долларов злоумышленники снабжали «клиентов» фиктивными справками об инвалидности и сопровождали автомобилем в Молдову. Обвинительные акты в отношении дельцов уже в суде. Им грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что местные 48-летний мужчина и на год старше его женщина действовали совместно с неустановленными лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство. Злоумышленники подыскивали лиц, желающих покинуть страну, предоставляли им справки об инвалидности, на основании которых они могли беспрепятственно пересечь границу, и в дальнейшем на автомобили вывозили в Молдову. Со всеми фигурантами проводили инструктажи, получали от них необходимые данные для изготовления «белых билетов» и брали 700 долларов задатка.

Отмечается, что непосредственно перед пересечением границы «переправщики» получали ещё часть средств, а остальные – после успешной сделки.

Установив дату и время одной из таких поездок, полицейские провели меры по задержанию злоумышленников. Оба дельца были разоблачены одновременно в Одессе. Женщина – непосредственно при получении части от определённой суммы – 5 800 долларов. В качестве вещественных доказательств следователи изъяли деньги, мобильные телефоны и фиктивные документы об инвалидности мужчины, желавшего избежать мобилизации.

«По результатам следственных действий мы выдвинули правонарушителям обвинение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – в руководстве действиями, направленными на незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, содействии их совершению советами, указаниями, устранением препятствий, по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам. Суд избрал фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Женщина воспользовалась им, а мужчина находится в следственном изоляторе. Обвинительный акт уже в суде. За совершённое злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества», — сообщила начальник отделения расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного отдела территориального подразделения полиции, полковник полиции Валентина Горошко.

Одесса News информировала, что в августе 2024 года в Одесской области разоблачили сотрудников миграционной службы, которые за деньги оформляли загранпаспорта отсутствующим в Украине военнообязанным.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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