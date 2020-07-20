Минувшие выходные в Одесской области не обошлись без морских трагедий

Прошедшие в Одесской области выходные дни дополнили печальную статистику несчастных случаев с трагическим исходом.

Сотрудники Шевченковского отделения полиции Одессы расследуют факт гибели 12-летнего подростка, который прошлой ночью сорвался с обрыва на одном из пляжей Одессы и погиб.

«Около трёх часов ночи на одном из пляжей города 12-летний мальчик, сорвавшись с обрыва, упал на камни и от полученных телесных повреждений скончался на месте», — говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Одесской области.

По предварительным данным, несовершеннолетний был на пляже со своим другом. Детей без сопровождения взрослых увидел охранник одного из заведений. Мужчина начал вызывать полицию, а мальчик, услышав это, бросился бежать, не рассчитал расстояние и упал с обрыва.

Происшествие квалифицировано по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.

В Затоке Белгород-Днестровского района в субботу отдыхающий из Днепропетровской области погиб от столкновения с водным скутером.

По сообщению местного отдела полиции, «травмы, несовместимые с жизнью, 42-летний турист из Днепропетровской области получил во время катания на резиновом плавсредстве, когда столкнулся с водным скутером. От полученных телесных повреждений он скончался в больнице».

Полиция решает вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Полицейские назначили ряд экспертиз и установили владельца скутера.

А в Черноморске 37-летний мужчина вечером 18 июля пошёл купаться в море на причале 114 и не вернулся. В 21:50 спасатели ГСЧС на резиновой лодке с помощью багра и верёвки достали тело утопленника из воды. Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.

Как сообщала Одесса News, 18 июля в Измаильском районе Одесской области в результате ДТП погибли 6 человек и 3 — госпитализированы. В этот же день ДТП в с.Маяки Беляевского района на 37 км автодороги Одесса-Рени забрало жизнь 60-летнего водителя, 3 человека госпитализированы.

Фото: Нацполиция