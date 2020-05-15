В Одессе поймали подозреваемых в ограблении пункта валюты

В Одессе полицейские задержали группу лиц по подозрению в разбойном нападении на пункт обмена валюты, которое произошло в прошлом месяце.

Как сообщает Приморский отдел полиции в г.Одессе, задержаны три жителя Ренийского района в возрасте от 32-х до 38-ми лет.

Во время проведения санкционированных обысков в местах временного проживания задержанных в Одессе полицейские изъяли вещественные доказательства, которые прямо указывают на их причастность к ограблению финучреждения.

Фигурантам инкриминируют разбой.



Решается вопрос о применении в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 23 апреля группа злоумышленников совершила разбойное нападение на круглосуточный обменный пункт «Финод» на улице Черняховского в Одессе. Злоумышленники связали кассира и завладели 200 тысячами гривен, 2,2 тыс. долларов и 400 евро.

Фото и видео: Приморский отдел полиции в г.Одессе