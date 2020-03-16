Четверо подозреваемых в разбойном нападении на дом одесситки задержаны

По ходатайству Одесской местной прокуратуры № 2 взяты под стражу четверо жителей Измаильского района, подозреваемых в совершении разбоя в Одессе.

как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, мужчины в ночное время 31 января в масках с заранее заготовленными предметами для нанесения телесных повреждений, совершили разбойное нападение на дом предпринимательницы в Малиновском районе Одессы.

Во время нападения подозреваемые связали квартиранта хозяйки дома, угрожали ему физической расправой и завладели денежными средствами и ювелирными изделиями на общую сумму более 750 тысяч гривен, а также мобильным телефоном и ноутбуком.

Отмечается, что двое из подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Малиновского отдела полиции.

Как сообщала Одесса News, прокуроры Котовской местной прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении двум матерям за злостное неисполнение ими обязанностей по уходу за детьми, что повлекло их гибель.